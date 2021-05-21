Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского является попыткой оправдаться перед своими гражданами и Западом, почему он за два года не улучшил, а только ухудшил положение страны, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

Петра Порошенко, покончить с насильственной дерусификацией, но ни одно из его обещаний так и не было выполнено, поэтому он решил с помощью конференции как-то оправдаться за свой обман, полагает эксперт.

«Вся эта пресс-конференция была одной большой попыткой Зеленского оправдаться относительно того, почему он не выполняет предвыборные обещания», — сказал Марков.

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.