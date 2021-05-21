Зеленский обещал достигнуть мира в Донбассе, посадить экс-президента Украины Петра Порошенко, покончить с насильственной дерусификацией, но ни одно из его обещаний так и не было выполнено, поэтому он решил с помощью конференции как-то оправдаться за свой обман, полагает эксперт.
«Вся эта пресс-конференция была одной большой попыткой Зеленского оправдаться относительно того, почему он не выполняет предвыборные обещания», — сказал Марков.
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Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную двухлетию его работы на посту главы государства. Встреча с представителями СМИ прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа.