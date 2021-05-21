«Давайте подойдем профессионально к этому вопросу. Референдум — такой эффективный инструмент, благодаря которому мы получили в свое время независимость. Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем — в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки», — сказал Разумков.
По словам спикера парламента, нужно «действовать исключительно для того, чтобы вернуть свои территории» и понимать, какие вопросы выносятся, какие будут последствия и что хочется обсудить.
Накануне на пресс-конференции, посвященной второй годовщине вступления в должность главы государства, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке страны.