Эффективность референдума на Украине зависит от того, в чьих руках находится этот инструмент. Так спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможность проведения референдума в стране в эфире телеканала «Прямой» 20 мая

«Давайте подойдем профессионально к этому вопросу. Референдум — такой эффективный инструмент, благодаря которому мы получили в свое время независимость. Но референдум я люблю сравнивать со скальпелем — в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки», — сказал Разумков.

Зеленский допустил вынесение на референдум вопроса Донбасса © REUTERS, Gleb Garanich

Накануне на пресс-конференции, посвященной второй годовщине вступления в должность главы государства, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке страны.