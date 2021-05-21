Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила, как получилось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил страну с Днем вышиванки в русской косоворотке. Слова эксперта 20 мая привела «Комсомольская правда»

Специалист предположила, что ошибка могла произойти из-за самонадеянности Зеленского, который сам не разбирается в подобных вопросах, но не считает необходимым консультироваться с экспертами.

«Подбором гардероба, конечно, должна заниматься служба протокола. Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, так как он сам непрофессионал в своем деле. Профессиональный политик доверяет такие вопросы специалистам», — заявила Николаева.

Модный приговор: пока президент Украины давал пресс-конференцию, его обвинили в госизмене за «неправильную» вышиванку © Елена Зеленская/Инстаграм

«Возможно, ему (Зеленскому. — Ред.) и не пришла в голову мысль, что нужно показать косоворотку службе протокола. Раз прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справиться под силу. Служба протокола также должна была отследить данный момент», — заключила специалист.

В конце концов Николаева заключила, что ситуация с Зеленским и вышиванкой лишний раз доказывает, что народы России и Украины очень близки, сколько бы ни пытались этому противостоять в Киеве.

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В четверг, 20 мая, президент Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, прикрепив к соответствующему посту в соцсетях фото, где он и его жена Елена Зеленская позируют в вышитых рубашках.

Публикация вызвала бурю негодования среди местных националистов, их возмутило, что лидер украинского государства надел русскую косоворотку.