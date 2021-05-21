Судьба мирного процесса в Донбассе решится после 1 октября. Об этом накануне заявил спикер украинской делегации в минских переговорах Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, Россия в настоящее время «продолжает аннексировать украинские территории».

«Аннексия Донбасса де-факто уже идет, она началась с марта 2015 года, когда Россия установила на оккупированных территориях Донбасса рублевую зону. Сейчас они качают тему с паспортами, решая много вопросов, в частности голосование по спискам "Единой России" на выборах в Госдуму в сентябре», — сказал он.

Зеленский рассказал о Донбассе, прекращении войны и о Путине © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Идет несколько интересных процессов. Первое — это встреча [Джо] Байдена и [Владимира] Путина, она много чего решит. Второе — возможна встреча [Владимира] Зеленского и Путина, она также может много решить или не решить. Третье — замена [Ангелы] Меркель во главе Германии, которая должна произойти в сентябре, выборы в Госдуму, и куда-то должны деться российские войска с наших границ, потому что учения "Запад-2021" как раз будут в начале сентября. То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, тогда переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с "Северным потоком", какая ситуация в четырехугольнике ЕС—США—Россия—Украина», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть несколько планов прекращения войны, а вопрос Донбасса может быть вынесен на общенациональный референдум.