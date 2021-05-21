Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в связи с чрезвычайным финансово-экономическим состоянием предприятий ТКЭ. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба объединения

Окончательный отказ от госрегулирования цен. Сколько заплатят украинцы за тепло и горячую воду © РИА Новости, Стрингер

«В противном случае следующий отопительный сезон 2021/2022 в украинских городах может и не начаться», — подчеркнули тепловики.

Основной проблемой теплокоммунэнерго является постоянно растущая задолженность перед поставщиком и оператором газораспределительных сетей (ГРС) за газ, использованный для производства тепловой и электроэнергии, предоставления услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой.

Среди причин в ассоциации назвали экономически необоснованные тарифы на тепловую энергию, недостатки законодательства и низкую платежеспособность населения. Это привело к судебным искам поставщиков к предприятиям ТКЭ. Так, по состоянию на 1 мая сумма штрафных санкций со стороны поставщиков и операторов ГРС превысила 10 миллиардов гривен (26,8 млрд руб.).

«В настоящее время проблема расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик», — заявили в «Укртеплокоммунэнерго».

Также в объединении добавили, что прекращение действия публичных специальных обязательств с 20 мая без решения вопроса реструктуризации или списания 50 млрд грн (133,9 млрд руб.) задолженности теплокоммунэнерго приведет к остановке их работы и сделает невозможным начало нового отопительного сезона.

Тепловики предложили предпринять следующие шаги: