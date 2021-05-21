В ассоциации отметили необходимость неотложного внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты.
«В противном случае следующий отопительный сезон 2021/2022 в украинских городах может и не начаться», — подчеркнули тепловики.
Основной проблемой теплокоммунэнерго является постоянно растущая задолженность перед поставщиком и оператором газораспределительных сетей (ГРС) за газ, использованный для производства тепловой и электроэнергии, предоставления услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей водой.
Среди причин в ассоциации назвали экономически необоснованные тарифы на тепловую энергию, недостатки законодательства и низкую платежеспособность населения. Это привело к судебным искам поставщиков к предприятиям ТКЭ. Так, по состоянию на 1 мая сумма штрафных санкций со стороны поставщиков и операторов ГРС превысила 10 миллиардов гривен (26,8 млрд руб.).
«В настоящее время проблема расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик», — заявили в «Укртеплокоммунэнерго».
Также в объединении добавили, что прекращение действия публичных специальных обязательств с 20 мая без решения вопроса реструктуризации или списания 50 млрд грн (133,9 млрд руб.) задолженности теплокоммунэнерго приведет к остановке их работы и сделает невозможным начало нового отопительного сезона.
Тепловики предложили предпринять следующие шаги:
- провести полную ликвидацию «Нафтогаза», так как в условиях рынка газа он «не выполняет задач»;
- принять закон о передаче газораспределительных сетей с баланса операторов ГРС в управление местных территориальных общин, что должно «существенно снизить тарифы»;
- внести изменения в законодательную базу и нормативные акты в части полного проведения просмотра штрафных санкций, которые могут налагаться на должников из числа предприятий ЖКХ;
- решить вопрос реструктуризации или списания задолженности ТКЭ, проблему с компенсацией разницы в тарифах, которая достигает 28 млрд грн (74,9 млрд руб.);
- повторно рассмотреть предложения ассоциации, в частности дорожную карту выхода предприятий отрасли из кризиса.