Депутат от правящей фракции «Слуга народа» Николай Тищенко получил выговор за вечеринку во время карантинных ограничений. Об этом 20 мая сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает «Радио Свобода»*

«Тищенко молодец»: глава Госпродпотребслужбы назвал главных нарушителей локдауна в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор», — сказал Арахамия.

Информацию подтвердили нардепы Александр Качура и Евгения Кравчук.

Ранее Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет. Его отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева вечеринкой в стиле Гэтсби в самый разгар локдауна в украинской столице.

Арахамия говорил, что придумал свое наказание для Тищенко — он мог бы купить дроны и отвезти их украинским военным в Донбасс. Этого не произошло.

Что касается штрафа, то «слуги народа» решили, что их коллега должен его уплатить, только после того, как правоохранители официально заявили, что штраф за вечеринку нардепа заплатит администрация отеля и ресторана.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.