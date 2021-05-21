Верховный суд канадской провинции Онтарио принял решение, что Иран совершил террористический акт, сбив самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины»

Судья Эдвард Белобаба обнаружил «на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу 752 были преднамеренными».

«Истцы установили, что атака ответчиков на рейс 752 была террористическим актом и представляет собой террористическую деятельность», — добавил судья.

Судья опирался на заключения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «знало, что рейс PS 752 был гражданским самолетом, и намеренно сбило его с намерением уничтожить».

Сколько стоит человеческая жизнь? Украина и Иран ведут переговоры о сбитом самолёте МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / Перейти в фотобанк

Судебные документы были переданы Ирану, однако Тегеран не прислал своих адвокатов на судебное разбирательство.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января. На борту авиалайнера находились 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Все они погибли.

Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.