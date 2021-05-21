«"Северный поток – 2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», — говорится в письме.
Авторы высказывают обеспокоенность в связи с предложениями Госдепартамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.
Ранее Госдеп действительно передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с «Северным потоком – 2», согласно которому на Nord Stream 2 AG санкции не распространяются. В администрации Джо Байдена считают, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.
Во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена санкций против газопровода станет личным проигрышем американского лидера.