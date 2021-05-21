Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились к США и странам Европы с открытым письмом, в котором призвали сохранить санкции против проекта «Северный поток – 2». Об этом 20 мая сообщила пресс-служба «Нафтогаза»

Зеленский: Россия может надавить на США и заставить снять санкции с «Северного потока – 2» © REUTERS, Gleb Garanich письме.

Авторы высказывают обеспокоенность в связи с предложениями Госдепартамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Ранее Госдеп действительно передал в Конгресс отчет о санкциях, связанных с «Северным потоком – 2», согласно которому на Nord Stream 2 AG санкции не распространяются. В администрации Джо Байдена считают, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена санкций против газопровода станет личным проигрышем американского лидера.