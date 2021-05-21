Крым завершает подготовку иска к Украине о взыскании ущерба, причиненного водной блокадой полуострова. Об этом сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает агентство РИА Новости 21 мая

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«Процесс идет. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понес Крым от водной блокады, устроенной Украиной», — сказал Фикс.

По его словам, иск планируется обсудить на заседании рабочей группы, а затем направить в суд. Сумма ущерба, по его словам, составляет 1,47 триллиона рублей.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения.