Накануне рабочая группа обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма — энергетическую, продовольственную и транспортную.
«Процесс идет. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понес Крым от водной блокады, устроенной Украиной», — сказал Фикс.
По его словам, иск планируется обсудить на заседании рабочей группы, а затем направить в суд. Сумма ущерба, по его словам, составляет 1,47 триллиона рублей.
В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения.