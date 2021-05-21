Вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

Эксперт уточнил, что в данном случае речь идет не о конкретных корпорациях, а о том, что США лоббируют интересы своих корпораций на государственном уровне.

«Эта государственная машина приходит и говорит: "Нас интересует, чтобы наши аграрные предприятия, финансовые и энергетические компании зашли на украинский рынок". Для этого нужно уничтожить позиции, которые занимают условный Ахметов, Коломойский или Пинчук. Или возьмем "дом Ротшильдов". Тоже крупное транснациональное объединение, которое пытается утвердиться на трех направлениях (аграрный сектор, фармацевтический сектор, энергетический сектор). Очевидно, что это произойдет за счет нивелирования влияния украинских бизнесменов», — указал Бондаренко.

Что же касается списка из 13 олигархов, то пока трудно сказать, идет ли речь об имитации, системном процессе или предъявлении претензий к конкретным личностям, заключил собеседник издания.

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