Олигарх — это тот, кто осуществлял свою активность в медийной сфере, в политической сфере и в сфере бизнеса. На Украине нет лиц, которые отвечали бы всем этим трем критериям. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: На Украине сегодня не осталось людей, которые подпадают под статус олигарха © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

«У Рината Ахметова, например, нет своей партии, которую он бы содержал и которая бы отождествлялась с его именем. У того же Игоря Валерьевича Коломойского тоже нет партии, которую он бы содержал. Все слухи о том, что он финансирует «За Майбутне», которую в шутку называют «Майбахом», не более чем досужие размышления. На самом деле ее финансирует Игорь Палица, а это, мягко говоря, не одно и то же, причем уже давно», — указал эксперт.

Реально олигархи потеряли некоторые свои атрибуты и некоторый статус, и если тот или иной представитель крупного бизнеса контролирует ту или иную часть сегмента экономики, то власть будет с ним считаться и выстраивать свою стратегию относительно этого человека, пояснил Бондаренко.

Олигархи пытаются пролоббировать свои вопросы таким образом, чтобы их бизнесу ничего не угрожало, минимизировать риски и получить определенные преференции, заключил собеседник издания.

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