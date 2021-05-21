На Украине сегодня не осталось людей, которые подпадают под определение олигарха. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

Эксперт отметил, что олигархи превратились в людей, которые владеют крупным бизнесом, владеют медиа, но при этом практически полностью дистанцировались от работы в парламенте.

«То есть они уже в большинстве своем не финансируют политические силы, а если им надо решить что-то в парламенте, то им проще пролоббировать тот или иной закон, но не содержать большую партию. Одним словом, олигархи превратились в представителей крупного национального капитала», — указал Бондаренко.

Более того, вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.