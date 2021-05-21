Если глава СНБО Алексей Данилов хочет составить список из украинских олигархов, ему следовало бы отнести к ним государственного деятеля и крупного бизнесмена Виталия Гайдука. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек. При этом он не назвал фамилии тех, кого планируют причислить к олигархам.

«У меня сразу вопрос к господину Данилову, относит ли он к числу 13 олигархов Виталия Анатольевича Гайдука, своего покровителя и человека, которому он обязан своим постом и который, как говорят, достаточно близок к власти? Или же Виталий Анатольевич, в понимании Данилова, стоит где-то в стороне?», — категоричен эксперт.

Вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций, подчеркнул политолог.

В этой связи очень интересно, будет ли в числе олигархов значиться тот же Виктор Пинчук, который традиционно делает ставки на то, чтобы вписаться в ту действительность, которая сложилась на Западе, и быть посредником между западным капиталом и украинским рынком, резюмировал Бондаренко.

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