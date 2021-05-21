В Российской Федерации есть масса субъектов, которые носят этнический и национальный характер. Это угрожает государству распадом в будущем, если это никак реформировать. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Марат Хуснуллин заявил, что нынешний принцип административно-территориального деления России «неправильный», стране не нужно 85 регионов. При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

Эксперт посетовал, что хотя теперь по Конституции русские являются государствообразующим народом, пока что это никак не выражается в других законах, и у русских официально нет региона, они не представлены в законодательстве.

«Пока что дискриминации подвергаются только русские. Назовите мне хотя бы один субъект Российской Федерации, который на законодательном уровне является русским. Я могу назвать удмуртский, татарский, башкирский регионы, могу назвать какие-то небольшие автономные районы. У нас масса субъектов Российской Федерации, которые носят этнический и национальный характер, что, кстати, угрожает нашему государству распадом в будущем, если мы не будем это никак реформировать», — подчеркнул Безпалько.

Если же России появятся политические партии по этническому признаку, как в Европе, то это приведет к еще большему расколу общества, которое уже и так поделено по национальным и религиозным признакам, заключил собеседник издания.

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