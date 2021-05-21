Если в России появятся политические партии по этническому признаку, как в Европе, то это приведет к еще большему расколу общества, которое уже и так поделено по национальным и религиозным признакам. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что вместо этого в России пошли по пути создания национально-культурных автономий по примеру СССР, когда в ней существуют национальные субъекты федерации, при которых определенные этносы могут иметь определенные преимущества.

«Поэтому наша федерация является асимметричной, что, на мой взгляд, в корне неправильно: либо все равны, либо, соответственно, давайте не будем называть это федерацией», — подчеркнул Безпалько.

Политолог добавил, что хотя теперь по Конституции русские являются государствообразующим народом, пока что это никак не выражается в других законах, и у русских официально нет региона, они не представлены в законодательстве.

Полностью интервью можно прочитать здесь.