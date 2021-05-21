В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Тем не менее, как показывает практика, сроки могут затягиваться, а иностранцы, в частности граждане Украины, вынуждены сталкиваться с большим количеством бюрократических проволочек.
Эксперт отметил, что вместо этого в России пошли по пути создания национально-культурных автономий по примеру СССР, когда в ней существуют национальные субъекты федерации, при которых определенные этносы могут иметь определенные преимущества.
«Поэтому наша федерация является асимметричной, что, на мой взгляд, в корне неправильно: либо все равны, либо, соответственно, давайте не будем называть это федерацией», — подчеркнул Безпалько.
Политолог добавил, что хотя теперь по Конституции русские являются государствообразующим народом, пока что это никак не выражается в других законах, и у русских официально нет региона, они не представлены в законодательстве.
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