Не хотелось бы особенно критиковать украинские землячества в России, но во многом их деятельность ограничена отсутствием ресурсов. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что эти землячества служат скорее для объединения людей, имеющих общее происхождение, чем для того, чтобы продвигать какую-то политическую повестку.

«Это же общественные организации. Если бы они были политическими партиями, созданными по этническому признаку, наверное, ваш вопрос был бы более актуальным. Но, по-моему, создание подобного рода партий у нас запрещено законодательно», — указал Безпалько.

Если же в России появятся политические партии по этническому признаку, как в Европе, то это приведет к еще большему расколу общества, которое уже и так поделено по национальным и религиозным признакам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.