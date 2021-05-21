В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Тем не менее, как показывает практика, сроки могут затягиваться, а иностранцы, в частности граждане Украины, вынуждены сталкиваться с большим количеством бюрократических проволочек.
Эксперт отметил, что эти землячества служат скорее для объединения людей, имеющих общее происхождение, чем для того, чтобы продвигать какую-то политическую повестку.
«Это же общественные организации. Если бы они были политическими партиями, созданными по этническому признаку, наверное, ваш вопрос был бы более актуальным. Но, по-моему, создание подобного рода партий у нас запрещено законодательно», — указал Безпалько.
Если же в России появятся политические партии по этническому признаку, как в Европе, то это приведет к еще большему расколу общества, которое уже и так поделено по национальным и религиозным признакам, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.