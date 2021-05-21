В России до сих пор не примут закон о репатриации именно потому, что придется затрагивать русский вопрос внутри самой РФ, ведь большинство жителей Украины и Белоруссии рассматривают себя как русских. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в России юридически русские отсутствуют, и только сейчас с принятием поправок в Конституцию начали говорить о том, что русские — это государствообразующий народ, что это одна из самых больших наций в России, что русские тоже не хотят сливаться с остальными этносами в некую безликую российскую нацию и что у них есть на это право.

«На самом деле Россия — это государство не русское, здесь русские не занимают превалирующего положения. Но, с другой стороны, оно и не антирусское, как почти все постсоветские республики. Даже Белоруссия формально все-таки этнографическое государство, где главными являются белорусы, а практика этого государства сейчас в мягкой степени копирует те практики, которые мы наблюдаем на Украине», — указал Безпалько.

Нынешнее неустойчивое состояние СССР 2.0, в котором пребывает Российская Федерация, потребует некой ревизии, если мы будем подымать вопрос о репатриации, но поднимать его надо, потому что все программы, которые пытаются с помощью неких эвфемизмов выдавать за программы по возвращению русских, не работают, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.