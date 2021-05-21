В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Тем не менее, как показывает практика, сроки могут затягиваться, а иностранцы, в частности граждане Украины, вынуждены сталкиваться с большим количеством бюрократических проволочек.
Эксперт отметил, что в России юридически русские отсутствуют, и только сейчас с принятием поправок в Конституцию начали говорить о том, что русские — это государствообразующий народ, что это одна из самых больших наций в России, что русские тоже не хотят сливаться с остальными этносами в некую безликую российскую нацию и что у них есть на это право.
«На самом деле Россия — это государство не русское, здесь русские не занимают превалирующего положения. Но, с другой стороны, оно и не антирусское, как почти все постсоветские республики. Даже Белоруссия формально все-таки этнографическое государство, где главными являются белорусы, а практика этого государства сейчас в мягкой степени копирует те практики, которые мы наблюдаем на Украине», — указал Безпалько.
Нынешнее неустойчивое состояние СССР 2.0, в котором пребывает Российская Федерация, потребует некой ревизии, если мы будем подымать вопрос о репатриации, но поднимать его надо, потому что все программы, которые пытаются с помощью неких эвфемизмов выдавать за программы по возвращению русских, не работают, заключил собеседник издания.
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