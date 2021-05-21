Концептуальная проблема российской миграционной политики кроится не в бюрократических проволочках, а в том, что у нее отсутствует подход, который поделил бы иммиграцию и репатриацию. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что большая часть людей, которые хотят мигрировать из Украины в Россию, считают себя русскими, рассматривают Россию как страну, которая реализует их право на русский язык и вообще на все те ценности, цели и задачи, которые они ставят перед собой в жизни.

«Поэтому нам главное, что нужно ввести в наше законодательство, — это право на репатриацию, право на возвращение. Никак нельзя уравнивать русского человека из Украины с уроженцем Средней Азии, который приезжает сюда на временное трудоустройство. У них совершенно разный подход к тому, что они хотят осуществлять в России», — указал Безпалько.

Возможно, России следовало бы создать что-то вроде тех институций, которые существуют в Израиле, или какие-нибудь документы типа карты русского по принципу карты поляка, она этого почему-то стесняется, заключил собеседник издания.

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