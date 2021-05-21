В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Тем не менее, как показывает практика, сроки могут затягиваться, а иностранцы, в частности граждане Украины, вынуждены сталкиваться с большим количеством бюрократических проволочек.
Эксперт отметил, что большая часть людей, которые хотят мигрировать из Украины в Россию, считают себя русскими, рассматривают Россию как страну, которая реализует их право на русский язык и вообще на все те ценности, цели и задачи, которые они ставят перед собой в жизни.
«Поэтому нам главное, что нужно ввести в наше законодательство, — это право на репатриацию, право на возвращение. Никак нельзя уравнивать русского человека из Украины с уроженцем Средней Азии, который приезжает сюда на временное трудоустройство. У них совершенно разный подход к тому, что они хотят осуществлять в России», — указал Безпалько.
Возможно, России следовало бы создать что-то вроде тех институций, которые существуют в Израиле, или какие-нибудь документы типа карты русского по принципу карты поляка, она этого почему-то стесняется, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.