Нельзя обвинят мусульман в некоей предрасположенности к терроризму. Представители любой национальности запросто могут быть завербованы. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин Андрей Серенко выражал мнение, что сейчас наиболее уязвимыми для террористических атак регионами России являются Москва и города вроде Тюмени. Он пояснил, что многие молодые мусульмане отправляются на заработки в нефтегазодобывающие районы, и потому что исламисты устроили в соцсетях целую пропагандистскую кампанию о том, что Сибирь — это исконная мусульманская земля и что «проклятый Ермак» убил «благородного хана Кучума».

Россия многонациональная страна, ее враги вполне могут спровоцировать межнациональные и межконфессиональные конфликты, потому что они самые кровавые и потому что конфликтующие стороны очень тяжело примирить, пояснил специалист.

«Я бы не стал во всем винить мусульман. Это неправильно. Да, есть определенная категория представителей этой веры, которые заблудилась в трех соснах и против которых применяются псевдоисламские учения, стравливая друг с другом. Но говорить о том, что исламский мир России чрезвычайно опасен, нельзя», — указал Жилин.

По его мнению, гораздо большую опасность в этом отношении представляет Украина, поскольку Американцы подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов подо Львовом, потому что страну накачали русофобией, потому что там тяжелое социально-экономическое положение, и потому что украинцы внешне не отличаются от россиян.

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