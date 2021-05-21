Территория Украины накачена русофобией, социальные условия для вербовки созданы, и когда некоторые говорят, что Украина слаба и ничего не может сделать России в плане терроризма, то это рассуждения непрофессионалов. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин о событиях в Казани и обо всех уровнях террористической угрозы для России © Twitter, Александр Жилин

Специалист отметил, что США подготовили достаточное количество диверсантов на полигоне Яворов подо Львовом для действий в том числе на территории России, организовали множество спящих ячеек с 2014 года, и этих специалистов по диверсионной работе очень сложно идентифицировать, потому что украинцы не отличаются от россиян.

«Но даже это необязательно. Представим себе молодую женщину из Украины, которая работает на стройке. Вдруг ей звонят и говорят примерно следующее: «Здравствуй, дорогая. Это тебе звонят из твоего родного города. Тут бегают двое твоих деток. Мы за ними наблюдаем. Хочешь, чтобы они выжили? К тебе сейчас подойдут люди, передадут сумку, и ты отнесешь эту сумку туда, куда мы скажем. Если все сделаешь правильно, твои дети будут живы, и ты еще и получишь вознаграждение». Я не думаю, что мать маленьких детей отвергнет это предложение», — указал Жилин.

Если поступит команда и, не дай бог, в четырех городах-миллионниках произойдут крупные теракты, то Россия содрогнётся, поэтому к этой угрозе нужно относиться всерьез, проявлять бдительность и помогать спецслужбам, как это делают в Израиле, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.