Хотя Зеленский и подписал этот указ о запрете импорта, окончательное решение все равно принимает Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), полагает эксперт.
«Это такие двойные стандарты: я запрещаю, я молодец, но, если будет нужно, мы получим эту электроэнергию из России и Белоруссии. Скорее всего, летом ее будут даже больше брать, чем прошедшей зимой», — сказал Корольчук.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается введение запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Проект закона Рада приняла 15 апреля. Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к евроинтеграции энергосистемы страны.
Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.