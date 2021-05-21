Закон о запрете импорта электроэнергии из России действует до провалов в энергообеспечении Украины, и как только они произойдут, президент Украины Владимир Зеленский тут же попросит аварийной помощи у РФ, рассказал в интервью Украина.ру украинский энергоэксперт Юрий Корольчук

Хотя Зеленский и подписал этот указ о запрете импорта, окончательное решение все равно принимает Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ), полагает эксперт.

«Это такие двойные стандарты: я запрещаю, я молодец, но, если будет нужно, мы получим эту электроэнергию из России и Белоруссии. Скорее всего, летом ее будут даже больше брать, чем прошедшей зимой», — сказал Корольчук.

Полный текст интервью читайте здесь

Корольчук: После запрета Зеленского Украина будет покупать еще больше российской электроэнергии © РИА Новости Украина / Константин Гришин Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается введение запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Проект закона Рада приняла 15 апреля. Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к евроинтеграции энергосистемы страны.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.