В 2019 году у украинской власти был более устойчивый рейтинг, поэтому смысла закрывать оппозиционные каналы и арестовывать депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука не было, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

На данный момент власти Украины решили пойти по пути злоупотребления законами, выходя за официальные полномочия, которые у них есть. Это происходит параллельно с падением рейтинга руководства страны и тем, что она ощутила реальную угрозу потери рычагов управления, полагает политолог.

«Мы помним, что у власти тогда был намного более устойчивый рейтинг, с одной стороны, а с другой — тогда поле принятия решений было немного другим», — сказал Якубин.

Полный текст интервью читайте здесь

В аресте Медведчука доминирует политическая подоплека — Якубин © REUTERS, Valentyn Ogirenko Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.