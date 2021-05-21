Украинские власти при аресте депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука не рассчитывали на то, что их блицкриг провалится и обвиняемый придет в суд, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Это можно было наблюдать, исходя из странного поведения генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая испугалась почему-то принять Медведчука, когда он туда пришел, полагает политолог.

Эксперт также заявил о том, что в ходе следствия были и процессуальные нарушения, к примеру, дело открыто не Офисом генерального прокурора, а Службой безопасности Украины.

«Власть, насколько я вижу, сейчас не совсем была готова к тому, что блицкриг провалится, и сейчас лихорадочно ищет варианты, что делать дальше», — сказал Якубин.

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Названа дата рассмотрения апелляции на арест Медведчука © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.

Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.