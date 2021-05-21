Это можно было наблюдать, исходя из странного поведения генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая испугалась почему-то принять Медведчука, когда он туда пришел, полагает политолог.
Эксперт также заявил о том, что в ходе следствия были и процессуальные нарушения, к примеру, дело открыто не Офисом генерального прокурора, а Службой безопасности Украины.
«Власть, насколько я вижу, сейчас не совсем была готова к тому, что блицкриг провалится, и сейчас лихорадочно ищет варианты, что делать дальше», — сказал Якубин.
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На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
Ранее суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.