Киевский режим обеспокоен решением США о приостановке санкций в отношении Nord Stream 2, Вашингтон хочет наладить отношения с Германией за счет Украины, сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба 20 мая

США ранее заявили об отказе от санкций в отношении компании компании Nord Stream 2 AG. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее сотрудники.

«Мы обеспокоены тем, что произошло это изменение в санкционном режиме», — рассказал Кулеба.

«Северный поток – 2»: США не планируют вводить санкции против оператора проекта, но под них подпадут российские суда и компании © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Это сигнал о том, что отношения с Германией для США важнее, чем отношения с другими странами Центральной Европы, сказал Кулеба.

Он отметил, что помимо Украины это Польша, Словакия «и другие страны», а также заявил, что «нельзя улучшать отношения с одним другом за счет отношений с другими странами».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.