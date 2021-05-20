Отказ США от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства говорит о том, что Вашингтон намерен улучшить отношения с Европейским союзом, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питер Стано

«Мы приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнерами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту», — цитирует агентство дипломата.

«Северный поток – 2»: США не планируют вводить санкции против оператора проекта, но под них подпадут российские суда и компании © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Энтони Блинкен решил вывести из-под санкций компанию Nord Stream 2 AG, ее руководителей и генерального директора.

Стано считает, что данное решение соответствуют обязательствам администрации Байдена «восстановить отношения США с Европой».

По его словам, в ЕС приняли к сведению доклад, представленный госдепартаментом США, а также заявления госсекретаря Блинкена по «Северному потоку 2» о новых санкциях в отношении строителей газопровода.

«В докладе нет ни одной компании из Евросоюза», — приводит РИА Новости слова представителя ЕС, который также пояснил, что защита европейских компаний остается приоритетом для Евросоюза.