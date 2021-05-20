«Мы приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнерами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту», — цитирует агентство дипломата.
Представитель ЕС позитивно оценил тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен решил вывести из-под санкций компанию Nord Stream 2 AG, ее руководителей и генерального директора.
Стано считает, что данное решение соответствуют обязательствам администрации Байдена «восстановить отношения США с Европой».
По его словам, в ЕС приняли к сведению доклад, представленный госдепартаментом США, а также заявления госсекретаря Блинкена по «Северному потоку 2» о новых санкциях в отношении строителей газопровода.
«В докладе нет ни одной компании из Евросоюза», — приводит РИА Новости слова представителя ЕС, который также пояснил, что защита европейских компаний остается приоритетом для Евросоюза.