Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в «черный список» еще трех российских актеров - Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марию Миронову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Все они признаны «угрозой национальной безопасности Украины» по представлению Службы безопасности страны (СБУ).

«В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны», — говорится в сообщении.

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Дополнительных подробностей в пресс-службе не раскрывают.

До внесения этих трех российских артистов «черный список» Минкульта состоял из 180 деятелей культуры, в основном российских.