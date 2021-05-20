Все они признаны «угрозой национальной безопасности Украины» по представлению Службы безопасности страны (СБУ).
«В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны», — говорится в сообщении.
Соответствующий приказ министерства о включении Копылова, Петренко и Миронова датируется 19 мая 2021 года.
Дополнительных подробностей в пресс-службе не раскрывают.
До внесения этих трех российских артистов «черный список» Минкульта состоял из 180 деятелей культуры, в основном российских.