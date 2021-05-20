Президентская партия «Слуга народа» возглавила рейтинг украинских политсил, всего в парламент страны «железно» проходят всего четыре партии, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг»

«Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором», — говорится в публикации на сайте социологов.

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Рейтинг других политических сил существенно ниже, шансы пройти в парламент, преодолев пятипроцентный барьер, сохраняют партии «Сила и честь» (5,0%), Радикальная партия Ляшко (4,1%), «УДАР Виталия Кличко» (4,0%», «Наши» (4,0%), «Украинская стратегия Гройсмана» (3,8%), неонацистская «Свобода» (3,7%), «Голос» (3,3%), «Партия Шария» (3,1%).

Рейтинг других украинских политических сил составил менее 2%.