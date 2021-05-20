«Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором», — говорится в публикации на сайте социологов.
За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 13,5%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,2%, «Батькивщину» поддерживают 11,8%.
Рейтинг других политических сил существенно ниже, шансы пройти в парламент, преодолев пятипроцентный барьер, сохраняют партии «Сила и честь» (5,0%), Радикальная партия Ляшко (4,1%), «УДАР Виталия Кличко» (4,0%», «Наши» (4,0%), «Украинская стратегия Гройсмана» (3,8%), неонацистская «Свобода» (3,7%), «Голос» (3,3%), «Партия Шария» (3,1%).
Рейтинг других украинских политических сил составил менее 2%.