Из тех, кто определился с выбором и будет голосовать, за Зеленского свой голос отдали бы 30,2% опрошенных, 12,8% — за лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, 11,9% — за сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко смогла бы заручиться поддержкой 11,1% избирателей, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко — 7,6%.
Если бы во втором туре встретились Порошенко и Зеленский, то действующий президент набрал бы 68%, а бывший — 32%.
В паре Зеленский-Тимошенко голоса бы распределились как 62-38 процентов соответственно, с Бойко (31%) Зеленский показал бы наибольший результат — 69%.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов 18 лет и старше во всех областях, кроме республик Донбасса.