Нынешний президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшее количество голосов среди всех возможных кандидатов на выборах главы государства, если бы голосование состоялось в ближайшее время, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 16 по 18 мая

Из тех, кто определился с выбором и будет голосовать, за Зеленского свой голос отдали бы 30,2% опрошенных, 12,8% — за лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, 11,9% — за сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко смогла бы заручиться поддержкой 11,1% избирателей, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко — 7,6%.

Два года Зеленского, с точки зрения Зеленского: главное из пресс-конференции © пресс-служба президента Украины

В паре Зеленский-Тимошенко голоса бы распределились как 62-38 процентов соответственно, с Бойко (31%) Зеленский показал бы наибольший результат — 69%.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов 18 лет и старше во всех областях, кроме республик Донбасса.