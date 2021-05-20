Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который 20 мая на пресс-конференции заявил, что столичный градоначальник «очень неправильно публично себя ведет». Соответствующий пост Кличко опубликовал спустя несколько часов у себя в Facebook

На пресс-конференции Зеленский заявил, что его ничего не связывает с мэром Киева, при этом сама должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) является «вертикалью» президента, хочет того Кличко или нет. Также он прокомментировал обыски у столичных чиновников, посоветовав им не красть бюджетные деньги. Кроме того, Зеленский рассказал, что киевский градоначальник постоянно звонит ему и записывается на прием в Офис президента.

В ответ на это Кличко заявил, что является воспитанным человеком и ему есть чем заниматься, а не обивать пороги кабинетов, предположив, что глава государства его с кем-то спутал. При этом мэр признал, что как глава Ассоциации город Украины писал и записывался на прием в Офис Зеленского по рабочим вопросам, однако к главе государства за последние полгода допущен не был. Следовательно, заключил он, нельзя говорить о какой-либо эффективной работе и коммуникации с центральной властью.

Что касается обысков в КГГА, то Кличко отверг обвинения Зеленского. Превысил полномочия: Кличко рассказал о причинах конфликта с Зеленским © Facebook, Віталій Кличко

«Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, — о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документам по несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители? Может, Президенту передают некую искаженную информацию?» — задался он вопросом.

На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях города. Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

Кроме того, обыски прошли и в доме, где живет киевский градоначальник. Как сообщили в Службе безопасности Украины, операция была связана с контрабандой топлива из РФ, однако Кличко не верит в это заявление.