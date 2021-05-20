«Не знал, что, когда у нас в Украине коронавирус и война, важно озвучивать, где именно, в какой квартире я праздновал день рождения. Я праздновал день рождения в своей квартире, которая находится по адресу г. Киев, ул. Грушевского, 9а. Квартира господина Миндича есть в этом же доме. Миндич — коммерческий директор студии "Квартал 95" и был им до моего президентства», — сказал Зеленский.
По его словам, Миндич и «кварталовцы» позвали его в квартиру бизнесмена, которая находится несколькими этажами выше, и сделали ему сюрприз.
«Я поднялся. Да, был крутой сюрприз. В этой квартире нет даже ремонта. Они сделали такой прикол. Принесли музыкальные инструменты — там не было звезд, только мои друзья — они играли мне песни, которые связаны со мной. Нас было около 30 человек», — рассказал президент.
Двадцать пятого января Зеленскому исполнилось 43 года.