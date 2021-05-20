Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сюрпризе от студии «Квартал 95» в день рождения и объяснил, почему праздник состоялся в квартире близкого друга и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича. Об этом он сообщил 20 мая во время пресс-конференции, посвященной двум годам работы на посту президента

Вечеринка в день рождения Зеленского обернулась громким скандалом — видео

По его словам, Миндич и «кварталовцы» позвали его в квартиру бизнесмена, которая находится несколькими этажами выше, и сделали ему сюрприз.

«Я поднялся. Да, был крутой сюрприз. В этой квартире нет даже ремонта. Они сделали такой прикол. Принесли музыкальные инструменты — там не было звезд, только мои друзья — они играли мне песни, которые связаны со мной. Нас было около 30 человек», — рассказал президент.

Двадцать пятого января Зеленскому исполнилось 43 года.