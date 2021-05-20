Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, насколько мощным считает влияние Москвы на политику Вашингтона. Его слова прозвучали 20 мая на пресс-конференции в Киеве по случаю двухлетия президентства Зеленского

«Например, сейчас я считаю, что большой риск, что они (Россия. — Ред.) могут надавить на Соединенные Штаты — или у них будут какие-то договоренности — и снять санкции с "Северного потока"», — сказал Зеленский.

Зеленский раскритиковал уволенного Коболева и рассказал о задании для нового главы «Нафтогаза» © AP, Efrem Lukatsky

«Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», — сказал Зеленский.

По его словам, на возможной встрече президентов США и России Байден будет обсуждать украинский вопрос с Владимиром Путиным только в том ключе, который согласован с официальным Киевом, хотя есть риски, что Вашингтон отойдет от договоренностей с Украиной.