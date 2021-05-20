Певиц Ани Лорак, Светлану Лободу и Таисию Повалий не станут приглашать на концерт в честь Дня независимости Украины. Об этом 20 мая Vesti.ua сообщили со ссылкой на источник в Офисе президента Владимира Зеленского

Украинцы запомнят празднование 30-летия независимости навсегда — Зеленский © AP, Efrem Lukatsky

«Звезды исполнят самые легендарные свои песни, которые появились за тридцать лет независимости страны. Но сценарий и концепция этого мероприятия еще в работе, поэтому сказать точно, кто именно выступит и сколько песен споет артист, я не могу. Мы хотим, чтобы это были все те звезды, которые вам в первую очередь приходят на ум. Это может быть как одна песня, так и попурри или коллаборации с другими артистами. Это не будет концерт в обычном понимании, когда выходит конферансье, объявляет артиста и т.д. Все будет между собой связано», — рассказал источник.

При этом он отметил, что с артистами, которые живут и активно гастролируют в России, переговоры даже не ведутся. В частности, чтобы не вызвать агрессивной реакции, не будут приглашать Ани Лорак, Светлану Лободу и Таисию Повалий.

В ОПУ сообщили, что на это шоу будут продаваться билеты. Цена еще не установлена, но она будет колебаться в пределах нескольких сотен гривен, а собранные средства перечислят в один из социальных фондов, но в какой именно, Офис президента пока не объявил.