Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ответила на заявление сценаристки Анастасии Михайловой, которая заявила, что национальные организаторы конкурса украли ее идеи для постановки номера группы Go_A к «Евровидению». Об этом 20 мая написал Кorrespondent.net

«Слава Украине!»: участник «Евровидения-2021» от Литвы выкрикнул бандеровский лозунг © The Roop/Инстаграм Константин Томильченко и Александр Братковский, придумавшие номер для Go_A к конкурсу, сделали это независимо от канала «Общественное вещание» в сотрудничестве с СТБ.

«Вещатель не видит в презентованной в полуфинале "Евровидения-2021" постановке выступления группы Go-A заимствований из представленных на художественный конкурс материалов, в частности признаков нарушения авторского права», — говорится в ответе «Общественного».

В комментарии также сообщается, что в разработке идей видео к конкурсу и сценического выступления использовались не только идеи Томильченко и Братковского, но и авторское видение участников группы Go_A, которые видели свой номер «построенным вокруг образа солнца и света — как символа жизни и пробуждения природы».

Есть в ответе и пояснение относительно костюмов, в заявлении говорится, что их придумал и воплотил в жизнь художник Дмитрий Курята, уже работавший с коллективом.

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Ранее украинский сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в краже своих идей для номера Go_A.

«Общественное вещание» устраивало конкурс на лучшее представление страны на международном музыкальном состязании, куда Михайлова отправляла свой проект. В качестве доказательства плагиата женщина предоставила фотографии из своей работы и скриншоты с выступления украинского коллектива.