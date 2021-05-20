Служба безопасности Украины (СБУ)получила разрешение на задержание депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева, сообщается 20 мая на сайте ведомства

Якубин объяснил цель ареста Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее следователи объявили его в розыск. Тараса Козака, как и одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, подозревают в государственной измене и покушении на разграбление украинских ресурсов в Крыму.

На прошлой неделе, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

По данным СБУ, Козак находится в России.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» преследование Козака и Медведчука назвали расправой над оппонентами власти.