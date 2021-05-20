Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов ранее насчитал в стране 13 олигархов, не называя их фамилии. Зеленский также отказался раскрыть личности олигархов, сказав лишь, что «не боится» их.
«Тринадцать — это по информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его институции, его помощников. Давайте о критериях, и тогда мы будем точно понимать, сколько их в Украине», — заявил Зеленский.
По его словам, главное — содержание этого закона и философия, главная идея, «и потому этого закона еще нет». При этом он пообещал, что документ появится на следующей неделе.
«Мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на массмедиа не будет, на политику не будет, на чиновников не может быть», — добавил Зеленский.
Если же это влияние проявится, то «эти люди получат билет под названием "олигарх"».
«Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес сможет потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей, и они все понимают: цена их активов что в Украине, что за границей будет уменьшена», — сказал Зеленский.
Он уточнил, что у бизнесменов есть выбор — влиять или не влиять на политику. Если они решат влезать в дела государства, то «появятся в этом реестре и подпадут под ту или иную категорию санкций».
Зеленский также рассказал, что олигархам дадут время на избавление от собственного влияния и объяснят, как это сделать, загонять их в глухой угол не будут.