Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о скором создании реестра олигархов, который, по мнению Зеленского, сведет на нет влияние крупного бизнеса на политику. Его слова прозвучали 20 мая на пресс-конференции по итогам двух лет нахождения на посту главы государства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов ранее насчитал в стране 13 олигархов, не называя их фамилии. Зеленский также отказался раскрыть личности олигархов, сказав лишь, что «не боится» их.

«Тринадцать — это по информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его институции, его помощников. Давайте о критериях, и тогда мы будем точно понимать, сколько их в Украине», — заявил Зеленский.

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«Мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на массмедиа не будет, на политику не будет, на чиновников не может быть», — добавил Зеленский.

Если же это влияние проявится, то «эти люди получат билет под названием "олигарх"».

«Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес сможет потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей, и они все понимают: цена их активов что в Украине, что за границей будет уменьшена», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что у бизнесменов есть выбор — влиять или не влиять на политику. Если они решат влезать в дела государства, то «появятся в этом реестре и подпадут под ту или иную категорию санкций».

Зеленский также рассказал, что олигархам дадут время на избавление от собственного влияния и объяснят, как это сделать, загонять их в глухой угол не будут.