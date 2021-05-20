Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет никаких договоренностей с бывшим главой государства Петром Порошенко. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность, которую транслировали украинские телеканалы

Два года президентства Зеленского. На Украине тепло вспомнили Януковича и Порошенко © AP, Lewis Joly Кроме того, по его словам, Порошенко «очень много сделал плохого, когда был президентом». Также Зеленский выразил уверенность, что, кроме правоохранительных органов, его «настигнет карма».