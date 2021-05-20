«У меня нет с ним никаких сантиментов и разговоров, но он очень хотел [договариваться]. Он приходил, но этот человек уже не приходит, и слава богу, я этому очень рад. Мне так проще жить и работать. Они все хотят со мной договариваться… Я уже стал его приговором, он просто не хочет осознать, что произошло», — заявил он.
Кроме того, по его словам, Порошенко «очень много сделал плохого, когда был президентом». Также Зеленский выразил уверенность, что, кроме правоохранительных органов, его «настигнет карма».