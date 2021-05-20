«У меня нет времени думать о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ. Потому что у меня простая позиция — если теми или иными словами, которые ни к чему не ведут, мы будем увеличивать возможность эскалации, я себе этого не прощу. Для меня приоритет — прекратить войну, а потом говорить, о ком и что я откровенно думаю», — заявил он.
Ранее в рамках этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что его встреча с Путиным находится в стадии подготовки. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, при этом он отметил, что согласование условий встречи и тематики переговоров идет непросто.