Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он очень осторожно высказывается о своем коллеге Владимире Путине. Его слова прозвучали 20 мая на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

Американский эксперт сказал, что было бы, если бы Путин сейчас встретился с Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее в рамках этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что его встреча с Путиным находится в стадии подготовки. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, при этом он отметил, что согласование условий встречи и тематики переговоров идет непросто.