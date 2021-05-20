Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал бывшего главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева за нецелевое использование средств госкомпании на лоббистские офисы, финансирование СМИ и некоторых журналистов

«Там большие деньги, и их платите не вы, не я, а все граждане Украины. Это серьезная проблема», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

«В медиа до сих пор выходят материалы, которые были оплачены из тех денег, что "Нафтогаз" тратил на лоббистов, и которые подрывают энергетическую безопасность Украины. Даже вчера или позавчера вышел материал, который связывает смену руководства "Нафтогаза" и то, что США отказываются наложить санкции на оператора российского "Северного потока — 2"», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, все лоббистские офисы будут закрыты, расходы на СМИ и журналистов сокращены.

При этом глава украинского государства отметил, что увольнение Коболева прежде всего связано с отрицательным финансовым результатом, показанным компанией в 2020 году.

«"Нафтогаз" должен наполнять бюджет в соответствии с их обещаниями и в соответствии с планами их работы», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сделать это возможно за счет дивидендов из чистой прибыли компании. Однако уволенное руководство «Нафтогаза» обещало 11 млрд убытков в 2021 году, уточнил он.

Тайная жизнь «Нафтогаза» — кто есть кто в наблюдательном совете компании © Facebook, Група Нафтогаз Юрию Витренко поставлена задача не допустить таких убытков.

«Правительство, как главный акционер, приняло решение уволить руководство. Сегодня поставлена задача, и я уверен, что ущерба в 11 миллиардов — не будет», — заявил президент Украины.

Он также заявил, что прибыль «Нафтогаза» в 2019 году была во многом обусловлена его личными договоренностями с президентом России Владимиром Путиным «при свидетелях».

«Прибыль 2019 года во многом была из-за моих договоренностей с президентом Путиным при свидетелях, канцлере Меркель и господине президенте Французской Республики (Эммануэль Макрон. — Ред.). И при помощи наших юристов и того же Витренко и Коболева — когда $3 млрд пришло в наш бюджет в 2019 году. Вот из чего иногда состоит прибыль тех или иных компаний», — подчеркнул Зеленский.

Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам двух лет нахождения на посту президента Украины.