За их избрание на должности министров проголосовали 293 и 284 депутата парламента соответственно.
Также сегодня депутаты Верховной Рады назначили нового главу Министерства здравоохранения. Им стал главный санврач страны Виктор Ляшко, пообещавший перед этим за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев.
Ранее, 17 мая, депутаты от партии «Слуга народа» поддержали кандидатуру председателя «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, а также Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, — на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава.
За день до этого Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.