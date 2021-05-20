Верховная Рада Украины назначила на пост министра экономики Алексея Любченко, а министром инфраструктуры стал экс-начальник «Укравтодора» Александр Кубраков. Прямую трансляцию заседания вел телеканал «Рада» 20 мая

За их избрание на должности министров проголосовали 293 и 284 депутата парламента соответственно.

Также сегодня депутаты Верховной Рады назначили нового главу Министерства здравоохранения. Им стал главный санврач страны Виктор Ляшко, пообещавший перед этим за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев.

Главный санитарный врач Украины назначен на должность министра здравоохранения © Facebook, Виктор Ляшко Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, а также Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, — на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Перед этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представление о назначении Ляшко главой Минздрава.

За день до этого Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.