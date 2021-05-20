«Это большой риск для всех стран, которые приедут к нам, риск осложнения отношений с Россией. Очень важно, чтобы спустя семь лет после начала войны и аннексии Крыма появилось хоть что-то. Это не просто саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги по деоккупации», — заявил он.
По его словам, список стран-участников появится позже.
В октябре прошлого года Зеленский объявил о начале создания «Крымской платформы», которая будет способствовать возвращению Крыма в состав Украины.
По мнению автора издания Украина.ру Андрея Бабицкого, «Крымская платформа» — это согласованная с Западом, а скорее даже инициированная им кампания, призванная заново актуализировать вопрос о международной изоляции России.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом закрыт окончательно.