Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны, которые примут участие в инициируемой им «Крымской платформе», рискуют испортить отношения с Россией. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность, которую транслировали украинские телеканалы

«Это большой риск для всех стран, которые приедут к нам, риск осложнения отношений с Россией. Очень важно, чтобы спустя семь лет после начала войны и аннексии Крыма появилось хоть что-то. Это не просто саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги по деоккупации», — заявил он.

«Крым не наш, смиритесь!»: Украинская студентка защитила Басту и вызвала скандал © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

В октябре прошлого года Зеленский объявил о начале создания «Крымской платформы», которая будет способствовать возвращению Крыма в состав Украины.

По мнению автора издания Украина.ру Андрея Бабицкого, «Крымская платформа» — это согласованная с Западом, а скорее даже инициированная им кампания, призванная заново актуализировать вопрос о международной изоляции России.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом закрыт окончательно.