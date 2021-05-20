Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хорошо относится к мэру Киева Виталию Кличко и его «победам» в должности, но указал на коррупционеров, которыми тот себя окружил. Об этом 20 мая глава государства заявил на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

«Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме того, что это моя вертикаль. Глава КГГА (Киевской городской госадминистрации. — Ред.) является вертикалью президента. Хочет он этого или нет, это так и есть… Мне кажется, вопрос правоохранителей, то, что идут обыски… у окружения господина Кличко, так не надо было красть деньги из бюджета… Мне кажется, что он очень неправильно публично себя ведет», — заявил Зеленский.

Превысил полномочия: Кличко рассказал о причинах конфликта с Зеленским © Facebook, Віталій Кличко

На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях города. Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

Кроме того, обыски прошли и в доме, где живет киевский градоначальник. Как сообщили в Службе безопасности Украины, операция была связана с контрабандой топлива из РФ, однако Кличко не верит в это заявление.