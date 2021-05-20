«Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме того, что это моя вертикаль. Глава КГГА (Киевской городской госадминистрации. — Ред.) является вертикалью президента. Хочет он этого или нет, это так и есть… Мне кажется, вопрос правоохранителей, то, что идут обыски… у окружения господина Кличко, так не надо было красть деньги из бюджета… Мне кажется, что он очень неправильно публично себя ведет», — заявил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что Кличко ему постоянно пишет, звонит, записывается на прием и приходит в Офис президента. При этом украинский лидер отметил, что не всегда может его принять ввиду своей занятости, но ему и интересно, «что Кличко от него хочет».
На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях города. Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.
Кроме того, обыски прошли и в доме, где живет киевский градоначальник. Как сообщили в Службе безопасности Украины, операция была связана с контрабандой топлива из РФ, однако Кличко не верит в это заявление.