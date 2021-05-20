По его словам, 23 августа по всей Украине будут подняты специально построенные к этой дате флаги.
«Это (празднование. — Ред.) будет о людях, которые прославляют Украину», — заявил президент.
Кроме того, по его словам, состоится первый «саммит первых леди и джентельменов», на которых будут рассматриваться важные вопросы. Также Зеленский отметил, что такие саммиты будут проводиться регулярно.
В этот же день состоится концерт в Оперном театре в Киеве. Также 23 августа состоится первый саммит «Крымской платформы», на который пригласили представителей из примерно 30 стран.
Также в День независимости, 24 августа, проведут большой военный парад, «как на суше (на Майдане в Киеве), так и на воде (на Днепре и в Одессе)». Вечером проведут большой концерт украинских звезд на столичном стадионе «Олимпийский».