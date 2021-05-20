Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о праздновании Дня независимости страны, которое, по его словам, украинцы запомнят навсегда. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства, которую транслировали украинские телеканалы

По его словам, 23 августа по всей Украине будут подняты специально построенные к этой дате флаги.

«Это (празднование. — Ред.) будет о людях, которые прославляют Украину», — заявил президент.

«В гробу я видел эту независимость»: Герой Украины построил себе мавзолей, как у Наполеона © кадр из видео Youtube-канала "Суспiльне Чернiгiв"

В этот же день состоится концерт в Оперном театре в Киеве. Также 23 августа состоится первый саммит «Крымской платформы», на который пригласили представителей из примерно 30 стран.

Также в День независимости, 24 августа, проведут большой военный парад, «как на суше (на Майдане в Киеве), так и на воде (на Днепре и в Одессе)». Вечером проведут большой концерт украинских звезд на столичном стадионе «Олимпийский».