Также Песков подтвердил, что с российской стороны в подготовке к встрече принимает участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные», — сказал Песков журналистам.
Сроки встречи в данный момент так и не определены.
Ранее в этот день Зеленский объявил о том, что его офис начал контакты для подготовки к встрече с Путиным. Кремль подтвердил эту информацию.
До этого президент Украины обратился к российскому лидеру, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР. Зеленский с лидерами Народных Республик общаться отказался.