Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам 20 мая о том, что на данный момент ведутся контакты по возможной встрече лидера РФ и украинского президента Владимира Зеленского

Также Песков подтвердил, что с российской стороны в подготовке к встрече принимает участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные», — сказал Песков журналистам.

Сроки встречи в данный момент так и не определены.

Будет ли встреча Путин — Зеленский? Обзор политических событий на Украине 24-30 апреля

До этого президент Украины обратился к российскому лидеру, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР. Зеленский с лидерами Народных Республик общаться отказался.