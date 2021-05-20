Португалия заблокировала упоминание годовщины депортации крымских татар в заявлении Евросоюза в ОБСЕ, написал журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter 20 мая

«Португалия заблокировала упоминание годовщины депортации в заявлении по Крыму от ЕС в ОБСЕ. В предыдущих заявлениях всегда упоминали события 18-20 мая 1944», — отметил Йозвяк.

Депортация крымских народов. Чем татары, болгары, армяне и греки прогневали Берию и Сталина © primechaniya.ru

Переселение крымско-татарского народа украинские власти называют «геноцидом».

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая, в годовщину депортации крымско-татарского народа, указал на то, что Украина прилагает усилия для возвращения полуострова под свой контроль.

Он также внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины, где речь в основном идет не об украинцах или русских, а о крымских татарах.