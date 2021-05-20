«Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром [Аваковым], сможет ли он остаться в такой ситуации. Нет. И он это знает. И мы понимаем сложность этого процесса», — заявил он.
Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».
По делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе — экс-участника т.н. АТО, неонациста Андрея Антоненко, врача и волонтера АТО Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.
В апреле этого года Шевченковский суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Антоненко, ранее такую же меру пресечения применили в отношении Кузьменко. Кроме того, в июле 2020 года сняли электронный браслет и отменили запрет на передвижения по стране Яне Дугарь.