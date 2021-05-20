Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ему никогда не нравились номера «Квартала 95», потому что шутки у студии несмешные, особенно про него самого. Об этом 20 мая написал OBOZREVATEL

В качестве доказательства своей правоты Кличко заявил, что комик Евгений Кошевой неудачно пародирует его голос.

«Я не сторонник "95 квартала", много шуток было ниже плинтуса. Откровенно хочу сказать, мне было неприятно слышать эти шутки», — признался Кличко.

Превысил полномочия: Кличко рассказал о причинах конфликта с Зеленским © Facebook, Віталій Кличко

«Мы с братом были на каком-то дне рождения, где он развлекал публику. Говорю ему: "Ну ты шутишь, примеряешь мой пояс". После этого он начал говорить: "Кличко меня поймали вдвоем и хотели побить"», — сказал Кличко.

Он пошутил, что представитель «Квартала» может не бояться, так как профессиональные боксеры бьют только за большие деньги.

«На эту тему говорю: чтобы мне кого-то побить, у них денег не хватит на это. Я как профессиональный спортсмен бить просто так не могу — только за большие деньги, которых даже у этих ребят не найдется», — сказал мэр украинской столицы.

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Ранее имя мэра Киева попало во все новостные ленты в связи с обысками в доме Кличко. Позже правоохранители сообщили, что пришли не к главе города, а двумя этажами ниже, но Кличко заявил, что камера видеонаблюдения зафиксировала силовиков возле его двери. Поэтому градоначальник выразил сомнение, что силовики пришли к нему в дом исключительно по другим делам.