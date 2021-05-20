Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель должны поддерживать Украину сильнее в вопросе Донбасса. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства, которую транслировали украинские телеканалы

«Лучше, чем Меркель». Немецкий эксперт Рар об отношениях с РФ в случае прихода к власти Армина Лашета © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«У меня была встреча с президентом Макроном. Был видеоформат, присоединение канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение. Я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время несколько ослабляют свои позиции относительно России», — заявил он.

Кроме того, глава украинского государства отметил, что от части это связано с экономической ситуацией и с давлением внутри их стран бизнесом относительно санкций.