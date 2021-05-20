По словам Зеленского, Украина и далее намерена «идти по нормандскому формату».
«У меня была встреча с президентом Макроном. Был видеоформат, присоединение канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение. Я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время несколько ослабляют свои позиции относительно России», — заявил он.
Кроме того, глава украинского государства отметил, что от части это связано с экономической ситуацией и с давлением внутри их стран бизнесом относительно санкций.