Президент Украины Владимир Зеленский назвал первым шагом к аннексии Донбасса выдачу жителям ДНР и ЛНР российских паспортов. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства. Трансляцию вели украинские телеканалы

На вопрос журналиста о том, считает ли президент выдачу российских паспортов жителям Донбасса фактической аннексией, Зеленский ответил, что «это точно первый шаг, поскольку то же самое происходило в Крыму». ЛДНР / Украина: кому получить российский паспорт легче? © скриншот видео Украина.ру

«Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема», — заявил он.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

По состоянию на конец апреля этого года паспорта РФ получили почти 540 тыс. жителей народных республик Донецка и Луганска.