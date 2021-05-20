Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным должны пройти на нейтральной территории или на месте конфликта в Донбассе. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его каденции, которая транслировалась украинскими телеканалами

«Мы готовы, а вот они…» Эксперт сказал, как Зеленский попытается одержать победу над Путиным © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Также Зеленский отметил, что «начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией» относительно подготовки двухсторонней встречи.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно».

Позднее Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.