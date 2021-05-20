«Президент РФ предложил встречу в Москве, но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории», — заявил он.
Также Зеленский отметил, что «начат разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией» относительно подготовки двухсторонней встречи.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно».
Позднее Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двухсторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.