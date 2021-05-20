Всю последнюю неделю в киевской мэрии и у соратников Кличко по партии УДАР проходили обыски. Пришли оперативники и в квартиру к самому Кличко, но после заявили, что ошиблись этажом.
По его словам, главной причиной напряженных отношений с Владимиром Зеленским остается то, что киевский мэр не является представителем действующей власти и членом команды президента.
Многое в деятельности киевских властей раздражает Офис президента (ОП), в частности история о том, как мэрия проявила инициативу в вопросе закупки вакцин от коронавируса, тем самым вмешавшись в процесс, который контролирует правительство, рассказал Кличко.
По его словам, после возникновения трений с ОП всем участникам переговоров с мэрией по вакцине разослали письма, где указали, что закупать вакцины может только правительство Украины.
Градоначальник сказал, что Киев пытается помогать центральным властям и в других вопросах, но все это воспринимается ОП как превышение полномочий.